{"_id":"6282b0a066e6462c2a7a7f59","slug":"robbery-of-crores-solved-by-taking-the-elderly-hostage-in-defense-colony-padari-gang-of-mp-executed-the-crime","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: डिफेंस कॉलोनी में बुजुर्ग को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट का मामला सुलझा, एमपी के पादरी गिरोह ने दिया था वारदात को अंजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 17 May 2022 01:44 AM IST