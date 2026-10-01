Delhi NCR News: त्रिलोकपुरी और कोंडली में सीवर समस्या से मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:22 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:22 PM IST
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-23 ब्लॉक और घड़ोली में बदलेगी सीवर व्यवस्था, गंदे पानी और जलभराव के संकट पर लगेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। त्रिलोकपुरी और कोंडली क्षेत्र के हजारों निवासियों को गंदे पानी और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड ने क्षेत्र की पुरानी और खस्ताहाल सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी ढांचा पुनरुद्धार परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के 23 ब्लॉकों और कोंडली के घड़ोली क्षेत्र में सीवर व्यवस्था को सुधारा जाएगा।
त्रिलोकपुरी के विभिन्न ब्लॉकों में पुरानी पाइपलाइनों के कारण आए दिन गलियों में गंदा पानी भर जाता है। नई योजना के तहत आंतरिक सीवर लाइनों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। वहीं, घड़ोली सीवर पंपिंग स्टेशन आउटफॉल के पास धंसी 400 एमएम की मुख्य सीवर पाइपलाइन को बदला जाएगा।
60 दिन में पूरा करने का लक्ष्य-
जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 400 एमएम की नई लाइन से क्षेत्र में सीवर की निकासी सुचारू होगी और जलभराव की समस्या कम होगी। काम चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों और यातायात पर कम असर पड़े। परियोजना को 60 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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स्वच्छता व्यवस्था में होगा सुधार-
स्थानीय लोगों के अनुसार सीवर ओवरफ्लो के कारण रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। गलियों में गंदा पानी जमा रहने से दुर्गंध और मच्छरों की समस्या भी बढ़ती है। परियोजना पूरी होने के बाद जलभराव और गंदगी से राहत मिलने की उम्मीद है। जल बोर्ड ने कार्य की गुणवत्ता की निगरानी का भी भरोसा दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। त्रिलोकपुरी और कोंडली क्षेत्र के हजारों निवासियों को गंदे पानी और सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड ने क्षेत्र की पुरानी और खस्ताहाल सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी ढांचा पुनरुद्धार परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के 23 ब्लॉकों और कोंडली के घड़ोली क्षेत्र में सीवर व्यवस्था को सुधारा जाएगा।
त्रिलोकपुरी के विभिन्न ब्लॉकों में पुरानी पाइपलाइनों के कारण आए दिन गलियों में गंदा पानी भर जाता है। नई योजना के तहत आंतरिक सीवर लाइनों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। वहीं, घड़ोली सीवर पंपिंग स्टेशन आउटफॉल के पास धंसी 400 एमएम की मुख्य सीवर पाइपलाइन को बदला जाएगा।
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60 दिन में पूरा करने का लक्ष्य-
जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 400 एमएम की नई लाइन से क्षेत्र में सीवर की निकासी सुचारू होगी और जलभराव की समस्या कम होगी। काम चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों और यातायात पर कम असर पड़े। परियोजना को 60 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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स्वच्छता व्यवस्था में होगा सुधार-
स्थानीय लोगों के अनुसार सीवर ओवरफ्लो के कारण रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। गलियों में गंदा पानी जमा रहने से दुर्गंध और मच्छरों की समस्या भी बढ़ती है। परियोजना पूरी होने के बाद जलभराव और गंदगी से राहत मिलने की उम्मीद है। जल बोर्ड ने कार्य की गुणवत्ता की निगरानी का भी भरोसा दिया है।