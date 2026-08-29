{"_id":"6a92daf7b38d79db0f065823","slug":"red-fort-blast-court-takes-cognizance-of-nias-7500-page-charge-sheet-delhi-ncr-news-c-340-1-del1004-152577-2026-08-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"लाल किला धमाका: कोर्ट ने एनआईए की 7,500 पन्नों की चार्जशीट का लिया संज्ञान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाल किला धमाका: कोर्ट ने एनआईए की 7,500 पन्नों की चार्जशीट का लिया संज्ञान

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 06:43 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 06:43 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें