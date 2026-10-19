फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Reagents will soon arrive at the Hedgewar Hospital pathology lab.

Delhi NCR News: हेडगेवार अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में जल्द आएंगे रीजेंट्स

Mon, 19 Oct 2026 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
खून की जांच होगी आसान, मरीजों को निजी लैब के खर्च से मिलेगी राहत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में खून की जरूरी जांच लगातार जारी रखने के लिए आवश्यक रीजेंट्स और जांच सामग्री आएगी। इससे मरीजों को जांच के लिए बाहर निजी लैब का सहारा लेने की जरूरत कम होगी। अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में सिस्मेक्स 5-पार्ट ऑटोमेटेड हेमटोलॉजी एनालाइजर (एक्सएन-1000) मशीन लगी है। इसके संचालन के लिए विशेष रीजेंट्स की जरूरत होती है। अस्पताल प्रशासन अधिकृत आपूर्तिकर्ता से मशीन के लिए जरूरी मूल रीजेंट्स और जांच किट खरीदने की तैयारी कर रहा है।

खून की जांच कई बीमारियों की पहचान और इलाज के लिए जरूरी होती है। सीबीसी जांच के जरिए हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं समेत खून के कई महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी मिलती है। डेंगू, मलेरिया, एनीमिया और संक्रमण जैसी स्थितियों में डॉक्टरों के लिए यह जांच काफी महत्वपूर्ण होती है। लैब में पर्याप्त रीजेंट्स उपलब्ध रहने से जांच के काम में रुकावट कम होगी। इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा। सैंपल देने के बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार कम होने की उम्मीद है, जिससे डॉक्टर समय पर इलाज शुरू या उसमें जरूरी बदलाव कर सकेंगे।
विज्ञापन

सरकारी अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध रहने से मरीजों को बाहर निजी लैब में जाकर अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह राहत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीमारी के दौरान दवाओं और अन्य इलाज पर पहले ही काफी खर्च होता है। अस्पताल प्रशासन मशीन के लिए अधिकृत आपूर्तिकर्ता से मूल रीजेंट्स लेने की प्रक्रिया कर रहा है। इससे मशीन की जांच प्रक्रिया सुचारू रखने और रिपोर्ट की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी जरूरी जांच सामग्री की उपलब्धता का फायदा सीधे मरीजों तक पहुंचेगा। जांच में रुकावट कम होगी, रिपोर्ट समय पर मिलने में मदद मिलेगी और मरीजों को निजी लैब के अतिरिक्त खर्च से भी राहत मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed