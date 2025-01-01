Delhi NCR News: 58 साल से चली आ रही रामलीला परंपरा, ध्वज पूजन के साथ तैयारियां शुरू

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पुन्हाना।

मथुरा काव्य कला मंडल की ओर से रविवार शाम रामलीला मंचन की तैयारियों के तहत ध्वज पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार्मिक विधि-विधान के साथ हुए पूजन में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ध्वज पूजन के साथ ही रामलीला मंचन को लेकर मंडल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंडल के संरक्षक सुनील सक्सैना व प्रधान प्रिंस सैनी ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मंचन का विधिवत शुभारंभ तीन अक्टूबर को गणेश पूजन के साथ होगा। इसके बाद लगातार विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मथुरा काव्य कला मंडल की ओर से पिछले 58 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मंडल की ओर से रामलीला मंचन को धार्मिक परंपरा के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्वज पूजन कार्यक्रम के दौरान रामलीला के सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों और सदस्यों ने चर्चा की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और मर्यादा का संदेश समाज तक पहुंचता है। खासकर युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

फोटो कैप्शनः- रामलीला को लेकर ध्वजापूजन करते मंडल के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग।