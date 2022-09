Delhi: रमेश बिधूड़ी ने आप सरकार को घेरा, बोले- दिल्ली में लगभग सौ अस्थायी पोर्टकैबिन स्कूल चलाए जा रहे

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मंगलवार को दावा किया कि आप सरकार द्वारा विभिन्न हिस्सों में लगभग सौ अस्थायी पोर्टकैबिन स्कूल चलाए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मोरलबंद इलाके में पोर्टकैबिन में बैठकर पढ़ाई करते बच्चों का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई।

BJP MP Ramesh Bidhuri claims hundred makeshift portacabin schools being run by AAP govt in Delhi