Delhi NCR News: नमो भारत की फास्ट ट्रेनें 16 नवंबर से होंगी शुरू, 50 मिनट से कम में पूरा होगा सफर

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रा का समय कम करने और व्यस्त समय में यात्रियों को तेज परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 16 नवंबर से फास्ट ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों का ठहराव कॉरिडोर के पांच प्रमुख स्टेशनों पर ही होगा। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले की तुलना में कम समय लगेगा। फास्ट ट्रेनों से पूरे कॉरिडोर का सफर भी 50 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकेगा।एनसीआरटीसी के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दोनों दिशाओं में प्रतिदिन आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका परिचालन सुबह और शाम के व्यस्त समय में होगा। सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए सुबह आठ और साढ़े आठ बजे दो-दो ट्रेनें रवाना होंगी। शाम को भी दोनों दिशाओं में छह और साढ़े छह बजे दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी।फास्ट ट्रेनों का ठहराव सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशनों पर होगा। सीमित स्टॉपेज के कारण यात्रियों का काफी समय बचेगा। एनसीआरटीसी के मुताबिक, आनंद विहार से गाजियाबाद तक का सफर महज आठ मिनट में पूरा होगा। वहीं, आनंद विहार से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक पहुंचने में 36 मिनट और गाजियाबाद से बेगमपुल तक पहुंचने में केवल 28 मिनट लगेंगे। इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ दिल्ली और गाजियाबाद से मेरठ आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है।नियमित ट्रेनों का परिचालन रहेगा जारीफास्ट ट्रेनों के शुरू होने से नियमित नमो भारत सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले की तरह यात्रियों को हर 10 मिनट में नियमित ट्रेन उपलब्ध होती रहेंगी। फास्ट ट्रेनें मौजूदा सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। एनसीआरटीसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे सूचना पट्टों को देखें और प्लेटफॉर्म पर होने वाली उद्घोषणाओं पर ध्यान दें, ताकि वे फास्ट और नियमित ट्रेनों के बीच अंतर समझ सकें।रोजाना 1.1 लाख यात्री कर रहे सफरदिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। कॉरिडोर पर कुल पांच करोड़ यात्री यात्राएं पूरी होने का आंकड़ा भी पार हो चुका है। पिछले तीन महीनों में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की गई हैं। एनसीआरटीसी का मानना है कि तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। इससे दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर यातायात का दबाव घटाने और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है।