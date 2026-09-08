Delhi NCR News: वॉल पेंटिंग से संवर रहे पुरानी दिल्ली के सार्वजनिक स्थल

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नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए बेहतर बनाने की पहल शुरू की गई है। एमसीडी के ओल्ड दिल्ली जोन और एक संस्था के सहयोग से चलाए जा रहे सौंदर्यीकरण अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों का रूप बदला जा रहा है। नेताजी सुभाष मार्ग स्थित सुभाष पार्क के एमसीडी सार्वजनिक शौचालय की बाहरी दीवारों पर मंगलवार को आकर्षक वॉल पेंटिंग की गई। संस्था के 10 से 12 स्वयंसेवकों ने श्रमदान कर दीवारों को रचनात्मक चित्रकारी से नया और आकर्षक स्वरूप दिया। एमसीडी के मुताबिक पुरानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों और नागरिक सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाने की दिशा में यह अभियान चलाया जा रहा है।एमसीडी का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण केवल उन्हें सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे नागरिकों में अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ता है। इसी सोच के तहत सामाजिक संस्थाओं और नागरिक समूहों को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है। एमसीडी की योजना ऐसे जनभागीदारी आधारित सौंदर्यीकरण कार्यों को पुरानी दिल्ली के अन्य चिन्हित सार्वजनिक स्थलों तक चरणबद्ध तरीके से पहुंचाने की है।निगम के अनुसार, जनभागीदारी के जरिए सार्वजनिक स्थानों का बदला हुआ स्वरूप नागरिकों को स्वच्छता और बेहतर शहर के निर्माण से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है।