सीएए: जामिया फायरिंग के बाद छात्रों का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात

Praveer Ranjan, Special Commissioner of Police met Shadab Farooq, a Jamia Millia Islamia student, at AIIMS Trauma Centre. He was injured after a man opened fire in Jamia area today during protests there earlier today. pic.twitter.com/XYvcp2xSHP — ANI (@ANI) January 30, 2020

Delhi: Swaraj Abhiyan's Yogendra Yadav detained by Police from Delhi Gate where protesters had formed a human chain against #CAA_NRC_NPR pic.twitter.com/FUPamtvazD — ANI (@ANI) January 30, 2020

Delhi: Protests continue near Jamia Millia Islamia University against #CitizenshipAmendmentAct and National Register of Citizens (NRC). Heavy Police force deployed pic.twitter.com/F1pdU6yVtP — ANI (@ANI) January 30, 2020

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पिछले डेढ़ महीने से ज्यादा समय से लोगों का प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं जबकि कई जख्मी हुए हैं। वहीं, दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रदर्शन में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू), जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र और विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं।गुरुवार को उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक समूह पर एक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल से गोली चलाए जाने से जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का एक छात्र घायल हो गया। पुलिस की भारी संख्या में तैनाती के बीच उसने चिल्लाकर कहा, ‘ये लो आजादी।’ घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों लोग विश्वविद्यालय के पास जमा हो गए, लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से भिड़ गए।दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रवीर रंजन ने एम्स के ट्रामा सेंटर जाकर एक शख्स के गोली से जख्मी जामिया के छात्र शादाब फारूक से मिले। वहां पहुंचकर उन्होंने शादाबा का हाल जाना।दिल्ली गेट के पास प्रदर्शन करने पहुंचे स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि यहां लोग मानव श्रृंखला बनाकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध जता रहे थे।वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्विविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।