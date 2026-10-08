Delhi NCR News: प्रो. योगेश सिंह ने दूसरी बार संभाला डीयू कुलपति का कार्यभार

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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बृहस्पतिवार को लगातार दूसरी बार पदभार संभाल लिया। वह डीयू के इतिहास में दूसरा कार्यकाल संभालने वाले पहले कुलपति बन गए हैं। उनका पहला कार्यकाल 7 अक्तूबर 2026 को पूरा हुआ था। इसके बाद 8 अक्तूबर को उन्होंने दूसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभाली, जो पांच वर्ष का होगा।प्रो. योगेश सिंह को वर्ष 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय का 23वां कुलपति नियुक्त किया गया था। उनसे पहले डीयू में सबसे लंबे समय तक कुलपति रहने का रिकॉर्ड मॉरिस ग्वायर के नाम था। वह 1938 से 1950 तक करीब 12 वर्षों तक इस पद पर रहे। उस समय कुलपति के कार्यकाल की कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं थी।प्रो. योगेश सिंह की दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों में वर्ष 2023 में हुए बदलाव के बाद संभव हुई। सितंबर 2023 तक डीयू के नियमों के अनुसार कुलपति की नियुक्ति केवल पांच वर्ष के लिए होती थी। डीयू की कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2014 में ही इस नियम में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी वर्ष 2023 में मिलने के बाद कुलपति को दूसरे पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त करने का रास्ता साफ हुआ।शिक्षा मंत्रालय ने इसी वर्ष जुलाई में प्रो. योगेश सिंह की पुनर्नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति बनने से पहले वह वर्ष 2016 से 2021 तक दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के तीसरे कुलपति रहे। इससे पहले वर्ष 2014 से 2016 तक नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी) के निदेशक और 2011 से 2014 तक गुजरात स्थित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।