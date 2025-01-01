Delhi NCR News: जेएनयू में डीओएस बने प्रो. सुधीर प्रताप सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में डीन ऑफ स्टूडेंट्स (डीओएस) का कार्यभार अब प्रो. सुधीर प्रताप सिंह संभालेंगे। दूसरी बार उन्हें डीओएस बनेंगे। उन्हें 14 सितंबर 2029 तक की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले डीओएस का पद प्रो. मनुराधा चौधरी संभाल रही थी और उनका कार्यकाल अक्तूबर में समाप्त होने जा रहा था। डीओएस छात्र कल्याण, जेएनयू आंतरिक समिति के चुनाव और छात्र संघ चुनाव से संबंधित अधिसूचनाओं और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता हैं। ब्यूरो
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