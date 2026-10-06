Delhi NCR News: शनिधाम में शनि अमावस्या की तैयारियां तेज

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शनिधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी परमहंस निजस्वरूपानंद पुरी महाराज ने बताया कि शनिधाम में शनि देव के दर्शन, विशेष पूजा-अर्चना, दीप प्रज्ज्वलन और तैलाभिषेक की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु शनि देव को सरसों का तेल अर्पित कर पूजा-अर्चना और शनि मंत्रों का जाप करेंगे। ब्यूरो

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नई दिल्ली। असोला फतेहपुर बेरी स्थित श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनिधाम में 10 अक्तूबर को पड़ने वाली शनि अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार शनि अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग होने से शनिधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।