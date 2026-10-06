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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Preparations for Shani Amavasya in full swing at Shanidham

Delhi NCR News: शनिधाम में शनि अमावस्या की तैयारियां तेज

Tue, 06 Oct 2026 07:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:10 PM IST
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नई दिल्ली। असोला फतेहपुर बेरी स्थित श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनिधाम में 10 अक्तूबर को पड़ने वाली शनि अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार शनि अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या का संयोग होने से शनिधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।
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शनिधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी परमहंस निजस्वरूपानंद पुरी महाराज ने बताया कि शनिधाम में शनि देव के दर्शन, विशेष पूजा-अर्चना, दीप प्रज्ज्वलन और तैलाभिषेक की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु शनि देव को सरसों का तेल अर्पित कर पूजा-अर्चना और शनि मंत्रों का जाप करेंगे। ब्यूरो
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