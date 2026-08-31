Delhi NCR News: एम्स सीआरई परीक्षा में बिजली गुल, जयपुर के दो केंद्रों पर परीक्षा रद्द

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नई दिल्ली। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (सीआरई) 2026 की परीक्षा दोबारा से सात सितंबर को होगी। जयपुर के सीतापुरा स्थित दो परीक्षा केंद्रों पर सुबह की शिफ्ट में बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। इस संबंध में एम्स दिल्ली की ओर से सूचना जारी की गई है। बता दें कि 30 अगस्त को जयपुर के सीतापुरा स्थित आईओएन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति में तकनीकी खराबी और सर्वर ठप होने के कारण नीट पीजी 2026 की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वहीं एम्स के अनुसार जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक बिजली आपूर्ति बाधित होने से परीक्षा बीच में रोकनी पड़ी।