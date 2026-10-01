Delhi NCR News: स्कूल में छात्रों को पुलिस ने सिखाए आत्मरक्षा के गुर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:47 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:47 PM IST
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नई दिल्ली। रोहिणी जिला पुलिस के परिवर्तन सेल ने निजी स्कूल में सामुदायिक पुलिसिंग और आत्मरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मरक्षा, सतर्कता और जिम्मेदार व्यवहार की जानकारी दी गई। पुलिस ने उन्हें आत्मरक्षा की व्यावहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया। डीसीपी शशांक जायसवाल ने छात्रों से संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को देने की अपील की। कार्यक्रम में एसीपी प्रशांत विहार, एसीपी रोहिणी, शिक्षा विभाग के उप निदेशक, प्रधानाचार्य और परिवर्तन सेल के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित करने की बात कही। ब्यूरो
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