Delhi NCR News: क्राइम शो देखकर बनाया बच्चे के अपहरण का प्लान, मां से मांगी 80 लाख की फिरौती

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-मां के शिकायत के बाद पुलिस का रातभर चला ऑपरेशन, तड़के पुलिस ने बच्चे को कराया मुक्तभलस्वा डेयरी इलाके में टीवी के क्राइम शो से प्रभावित होकर जल्द पैसा कमाने के लिए दो युवकों ने नाबालिगों के साथ मिलकर आठ साल के बच्चे को अगवा कर लिया। आरोपियों ने बच्चे की मां से 80 लाख रुपये की फिरौती मांगी और व्हाट्सएप कॉल के जरिये रकम घटाकर 40 लाख कर दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया और तड़के चार नाबालिगों समेत छह आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद किया। आरोपी करने के बाद रात भर बच्चे को लेकर इधर उधर घूमते रहे। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त लोकेश्वरन ने बताया कि दो सितंबर को मुकुंदपुर निवासी रेशमा ने भलस्वा डेयरी थाने में अपने आठ वर्षीय बेटा अपहरण होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ताओं की ओर से कॉल कर 80 लाख की फिरौती की मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया।