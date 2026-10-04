Delhi NCR News: ओ-जोन के विरोध में सोनिया विहार में सड़क पर उतरे लोग

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संवाद न्यूज एजेंसीमानव शृंखला के जरिए दिखाई एकजुटताओ-जोन की घोषणा के बाद लोगों के बीच अनेक प्रकार की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि इसका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। -राहुलसड़क, पानी, सीवर और बिजली जैसी सुविधाओं के लिए हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं। अब ओ-जोन का मुद्दा लोगों के लिए नई चिंता बनकर सामने आया है।-आशीष सिंह