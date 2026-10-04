Delhi NCR News: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री को आरपीएफ जवान बचाया

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री की जान बच गई। घटना रविवार को उस समय हुई, जब 19566 नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक से गुजर रही थी। इसी दौरान एक यात्री चलती ट्रेन के स्लीपर कोच से गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया।आरपीएफ पोस्ट दिल्ली सराय रोहिल्ला में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार की ड्यूटी प्लेटफॉर्म नंबर एक से पांच पर थी। ड्यूटी के दौरान उन्होंने देखा कि ट्रेन के गुजरते समय एक यात्री कोच से नीचे गिर गया और चलती ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। मनोज कुमार ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आरपीएफ ने इसे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत यात्री की जान बचाने की सराहनीय कार्रवाई बताया है।