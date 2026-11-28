अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के लिए ओपीडी तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। लिफ्ट की सुविधा बाधित होने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को सीढ़ियों के सहारे ऊपर-नीचे आना-जाना पड़ रहा है। कई मरीजों को अपने परिजनों या दूसरे लोगों का सहारा लेकर सीढ़ियां उतरनी पड़ रही हैं। खासकर इलाज कराने के बाद शारीरिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है।अस्पताल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर दांत, त्वचा और बच्चों की ओपीडी संचालित होती हैं। इन विभागों में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। एक लिफ्ट पिछले करीब चार महीने से मरम्मत और नवीनीकरण के कारण बंद है, जबकि दूसरी भी करीब एक महीने से ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दांतों की ओपीडी में इलाज कराने पहुंचे एक बुजुर्ग को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरना पड़ा। उनकी बेटी ने बताया कि पिता बिना सहारे के चल नहीं सकते। लिफ्ट नहीं चलने के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं एक अन्य मरीज भी अपने साथी का सहारा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए। जिम्मेदार अधिकारियों के अनुसार यहां लगी लिफ्ट करीब 15 साल पुरानी हैं। इनके पुराने मॉडल के पुर्जे कंपनी ने बनाने बंद कर दिए हैं। जरूरी पुर्जे नहीं मिलने के कारण मरम्मत में देरी हो रही है।