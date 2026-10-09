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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Patient influx rises at GTB Hospital; risk of infection increases

Delhi NCR News: जीटीबी अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़, संक्रमण का खतरा बढ़ा

Fri, 09 Oct 2026 07:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:24 PM IST
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--बदलते मौसम और वायरल संक्रमण के चलते अस्पताल पहुंच रहे अधिक मरीज, भीड़ के बीच सतर्कता बरतने की जरूरत
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संवाद न्यूज एजेंसी

पूर्वी दिल्ली। बदलते मौसम के साथ वायरल के मामले बढ़ने से गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। अस्पताल परिसर में भीड़ संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ा सकती है। ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। मौसम में बदलाव के कारण बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं को लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं।

मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पताल परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ रहा है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लंबे समय तक रहने से संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है, खासकर तब जब लोग खांसते या छींकते समय जरूरी सावधानियां नहीं बरतते। अस्पताल प्रशासन ने लोगों को नियमित रूप से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मरीजों और उनके तीमारदारों को साफ-सफाई का ध्यान रखने, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने व जरूरत के अनुसार मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।
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