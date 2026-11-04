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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Outsourced staff will monitor railway tracks.

Delhi NCR News: रेलवे ट्रैक की निगरानी करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी

Wed, 04 Nov 2026 10:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:07 PM IST
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नई दिल्ली। सर्दियों में ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेनों का परिचालन सुचारु रखने के लिए रेलवे आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद लेगा। दिल्ली में रेल पटरियों के निरीक्षण और नियमित गश्त की जिम्मेदारी आउटसोर्स पेट्रोलमैन को सौंपी जाएगी। इसके लिए रेलवे ने दो साल की अवधि के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने की तैयारी शुरू की है। रेलवे के मुताबिक, तापमान में गिरावट, कोहरे और मौसम में बदलाव के बीच ट्रैक की निगरानी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ब्यूरो
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