Delhi NCR News: रेलवे ट्रैक की निगरानी करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी

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नई दिल्ली। सर्दियों में ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेनों का परिचालन सुचारु रखने के लिए रेलवे आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद लेगा। दिल्ली में रेल पटरियों के निरीक्षण और नियमित गश्त की जिम्मेदारी आउटसोर्स पेट्रोलमैन को सौंपी जाएगी। इसके लिए रेलवे ने दो साल की अवधि के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने की तैयारी शुरू की है। रेलवे के मुताबिक, तापमान में गिरावट, कोहरे और मौसम में बदलाव के बीच ट्रैक की निगरानी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। ब्यूरो