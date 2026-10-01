Delhi NCR News: राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर संस्थाएं सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:40 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:40 PM IST
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-एम्स के ब्लड सेंटर ने रक्तदान शिविरों में सहयोग करने वाले संगठनों को दिया सम्मान
नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर एम्स नई दिल्ली के ब्लड सेंटर और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व और जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में समाज की भूमिका पर चर्चा हुई। वर्षों से रक्तदान शिविरों में सहयोग कर रहे अर्धसैनिक बलों, सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और बैंकों समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित रक्तदान शिविरों से अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। लोगों से रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की गई। ब्यूरो
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर एम्स नई दिल्ली के ब्लड सेंटर और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व और जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में समाज की भूमिका पर चर्चा हुई। वर्षों से रक्तदान शिविरों में सहयोग कर रहे अर्धसैनिक बलों, सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और बैंकों समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित रक्तदान शिविरों से अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। लोगों से रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की गई। ब्यूरो