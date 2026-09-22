Delhi NCR News: शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

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शिक्षकों को बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्रों की साफ-सफाई, स्वच्छता, अनुशासन और केंद्र संचालन पर भी विचार-विमर्श हुआ। शिक्षकों ने अनुभव साझा करते हुए व्यवस्था बेहतर बनाने के सुझाव दिए। बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण वर्ग का मार्गदर्शन साहिबा प्रीत सिंह ने किया। संवाद

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नई दिल्ली। पुनर्जागरण समिति की ओर से संचालित केंद्रों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए मंगलवार को शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। केंद्रों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई।