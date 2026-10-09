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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Opportunity for government employees to book DDA housing

Delhi NCR News: सरकारी कर्मचारियों को डीडीए आवास बुक करने का मौका

Fri, 09 Oct 2026 05:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:25 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सरकारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना के तहत फ्लैट बुक करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब पात्र कर्मचारी 31 अक्तूबर तक डीडीए के तैयार फ्लैट बुक कर सकेंगे।
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डीडीए के अनुसार, योजना के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर तैयार फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थियों को फ्लैट की कीमत पर 25 प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है। डीडीए के अनुसार, फ्लैट तैयार हैं और लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार आवास बुक कर सकते हैं। डीडीए ने इच्छुक कर्मचारियों से योजना का लाभ उठाने और निर्धारित अवधि के भीतर बुकिंग कराने की अपील की है। योजना से संबंधित जानकारी और बुकिंग की प्रक्रिया डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ब्यूरो
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