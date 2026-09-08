Delhi NCR News: ऑपरेशन चक्रव्यूह...149 भगोड़ों की पहचान, 81 दबोचे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:19 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:19 PM IST
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नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने 48 घंटे के विशेष ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान 149 भगोड़ों की पहचान कर 81 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि इस दौरान 175 मामले भी सुलझाए गए। इनमें 28 संगीन अपराध, 93 गैर-संगीन अपराध, 15 चेक बाउंस और 39 बिजली अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं। ब्यूरो
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