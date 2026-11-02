Delhi NCR News: दिवाली पर ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 06 नवंबर से 08 नवंबर तक होगी।इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। जिलाधीश उत्तम सिंह ने बताया कि इनकी बिक्री पूरे एनसीआर में केवल चिह्नित स्थानों से ही होगी। इन स्थानों को जिला कलेक्टर/आयुक्त पुलिस अधीक्षक के परामर्श से तय करेंगे और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा। यह दल हरित पटाखा उत्पादों के क्यूआर कोड की जांच करेगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा।उपयोग और बिक्री के नियमजिला प्रशासन और पुलिस ने पटाखों के उपयोग का समय भी तय किया है। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से की जाएगी। एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री भी प्रतिबंधित है। ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।वर्जनदिवाली पर ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियमों का पालन कराने के लिए-अलग संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया गया है। - उत्त्तम सिंह उपायुक्त, गुरुग्राम।