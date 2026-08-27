Delhi NCR News: पुरानी दिल्ली छह की शानदार जीत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:51 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:51 PM IST
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- आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में पुरानी दिल्ली छह ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.4 ओवर में 179 रन पर ऑलआउट हो गई। प्रियांश आर्य ने 32 गेंदों पर 57 रन, जबकि अक्षय सैनी ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए। पुरानी दिल्ली की ओर से राजनेश दादर ने तीन, उदव मोहन व देव लाकड़ा ने दो-दो विकेट लिए।
180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 ने पांच रन पर समर्थ सेठ का विकेट गंवा दिया। इसके बाद आर्यन गौर 23 गेंद में 36 रन और देव लाकड़ा 32 गेंद में 82 रन ने 67 रन की साझेदारी की। कप्तान अनुज रावत ने 25 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर टीम को सात विकेट से जीत दिलाई।
इस जीत के साथ पुरानी दिल्ली छह अब क्वालीफायर-2 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज का सामना करेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के एलिमिनेटर मुकाबले में पुरानी दिल्ली छह ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को सात विकेट से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.4 ओवर में 179 रन पर ऑलआउट हो गई। प्रियांश आर्य ने 32 गेंदों पर 57 रन, जबकि अक्षय सैनी ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए। पुरानी दिल्ली की ओर से राजनेश दादर ने तीन, उदव मोहन व देव लाकड़ा ने दो-दो विकेट लिए।
180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 ने पांच रन पर समर्थ सेठ का विकेट गंवा दिया। इसके बाद आर्यन गौर 23 गेंद में 36 रन और देव लाकड़ा 32 गेंद में 82 रन ने 67 रन की साझेदारी की। कप्तान अनुज रावत ने 25 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर टीम को सात विकेट से जीत दिलाई।
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इस जीत के साथ पुरानी दिल्ली छह अब क्वालीफायर-2 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज का सामना करेगी।
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