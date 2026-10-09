Delhi NCR News: अफसरों को जसोला में मिलेंगे 40 नए सरकारी फ्लैट

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1977 के सामान्य पूल आवंटन नियमों के तहत मिलेगा आवासअमर उजाला ब्यूरोदिल्ली सरकार के अधिकारियों को जसोला में 40 नए सरकारी फ्लैट मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी ने डीडीए से ये टाइप-5 श्रेणी के फ्लैट अधिग्रहित किए हैं, जिसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।दिल्ली सचिवालय ने इसके लिए समाज कल्याण, गृह और वित्त विभाग में सर्कुलर जारी किए हैं। पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे गए हैं। जसोला स्थित आवासीय परिसर में लिफ्ट, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से आवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे पात्र अधिकारियों को जल्द रहने की जगह मिलेगी।फ्लैटों का आवंटन दिल्ली प्रशासन सरकारी निवास आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1977 के तहत किया जाएगा। अधिकारियों की पात्रता श्रेणी, सेवा-वरिष्ठता और लागू प्राथमिकता नियमों के अनुसार आवंटन होगा। शनिवार को सरकार की ओर से सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को यह जानकारी दी गई है।