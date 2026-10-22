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Delhi NCR News: इहबास के नर्सिंग अधिकारी सम्मानित

Thu, 22 Oct 2026 06:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:59 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस 2026 पर लाल किले में प्राथमिक उपचार सेवाएं देने वाले मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) के नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान इहबास के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लेफ्टिनेंट कर्नल आरके शर्मा ने प्रदान किया। नर्सिंग अधिकारियों ने सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के सहयोग से समारोह में लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में इहबास के निदेशक प्रो. डॉ. आरके धमिजा भी मौजूद थे। अधिकारियों ने उनके सेवा कार्य की सराहना की। लाल किले पर बड़े आयोजनों में तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। नर्सिंग अधिकारियों ने जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक उपचार देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनकी इस सेवा से लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हुई। यह सम्मान उनकी मेहनत, जिम्मेदारी और सेवा भावना का प्रतीक है। ब्यूरो
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