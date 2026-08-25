Delhi NCR News: एनएसयूआई ने सखी के साथ मनाया रक्षाबंधन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 08:03 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 08:03 PM IST
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नई दिल्ली(संवाद)। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महिला महाविद्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सखी पहल के तहत रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान संगठन की महिला सदस्यों ने छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता जताई। कई छात्राओं ने भी संगठन की महिला सदस्यों को राखी बांधी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि रक्षाबंधन विश्वास, जिम्मेदारी और सुरक्षा का पर्व है। सखी के माध्यम से छात्राओं को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए संगठन हमेशा साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि राखी केवल धागा नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक परिसर बनाने का संकल्प है।
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