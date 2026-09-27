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Noida News: एयरपोर्ट से प्रभावित युवाओं ने निकाली रैली

Sun, 27 Sep 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:36 PM IST
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Youths affected by the airport project took out a rally.
यमुना सिटी।
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जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर रविवार को बाइक रैली निकाली। युवाओं का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के दौरान पांच लाख रुपये देने या रोजगार देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद सरकार और जनप्रतिनिधियों ने कंपनी में रोजगार दिलाने का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया है। अपनी मांगों के समर्थन में युवाओं ने सबौता कट से आंदोलन का आगाज करते हुए बाइक रैली निकाली। इस दौरान देवेंद्र शर्मा, दीपक, मूलचंद और गौरव चौहान समेत अन्य युवा मौजूद रहे। ब्यूरो
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