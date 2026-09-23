Noida News: योगेंद्र बने अध्यक्ष और केपी कसाना महासचिव
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:36 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:36 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र भाटी और महासचिव केपी कसाना चुने गए हैं। दोनों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उनके समाज के लिए किए कार्यों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी दी गई है। एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हरेंद्र भाटी ने कहा कि नई कार्यकारिणी संस्थान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही समाज की संस्कृति और इतिहास के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य करेंगी। इनके द्वारा पहले भी समाज के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाती रही है।
विज्ञापन