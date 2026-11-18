माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर सुहाना बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) 33 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण कराएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर बनी 60 मीटर चौड़ी सड़क को लैंडस्केप कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आगणन तैयार कर लिया गया है और जल्द ही एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। यह सड़क गलगोटिया विश्वविद्यालय के पास से शुरू होकर दयानतपुर होते हुए एयरपोर्ट तक जाती है। मार्ग प्रमुख सेक्टरों को जोड़ता है और आगे जेवर कट तक इसका विकास कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इस मार्ग पर आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है।योजना के तहत सड़क के दोनों ओर हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और आकर्षक पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। सेंट्रल वर्ज को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जगह-जगह वाटर बॉडी, सांस्कृतिक कलाकृतियां, पैदल यात्रियों के लिए पाथवे, हरे-भरे लॉन, एंट्री प्लाजा और फ्लॉवर बेड बनाए जाएंगे। इससे यह मार्ग यमुना सिटी की पहचान के रूप में विकसित हो सकेगा।