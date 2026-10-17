Noida News: पालतू कुत्ते ने किया हमला, दो मंजिला मकान से गिरे श्रमिक की मौत

संवाद न्यूज एजेंसीदादरी। एस्कॉर्ट कॉलोनी में मकान में काम कर रहे श्रमिक पर बुधवार दोपहर मकान मालिक के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। बचाने की कोशिश में श्रमिक दूसरे माले से नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल बिहार के सहरसा जिले के भटौना गांव निवासी रघुवीर सिंह को ग्रेटर नोएडा के कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान शुक्रवार की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। रघुवीर के बेटे नीरज कुमार ने मामले में कोतवाली दादरी में तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।जानकारी के अनुसार, दौलत राम कॉलोनी, दादरी निवासी रघुवीर सिंह 14 अक्तूबर को एस्कॉर्ट कॉलोनी स्थित एक मकान में मिस्त्री के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान मकान में मौजूद पालतू कुत्ते ने उन पर झपट्टा मार दिया। खुद को बचाने के प्रयास में वह संतुलन खो बैठे और दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। रघुवीर के बेटे नीरज कुमार ने कोतवाली दादरी में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना की परिस्थितियों और कुत्ते के हमले से श्रमिक के नीचे गिरने के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।