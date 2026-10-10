Noida News: वंडर्स और एमएस स्पोर्ट्स जीते

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में चल रहे 26वें कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में नोएडा वंडर्स क्रिकेट ने विश्व फाल्कन को सात विकेट से हराया। विश्व फाल्कन की टीम 109 रन पर सिमट गई। जवाब में नोएडा वंडर्स ने 12.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 111 रन बनाकर जीत दर्ज की। तीन विकेट लेने वाले दक्ष चंदेल मैन ऑफ द मैच बने। दूसरे मुकाबले में एस्टर क्रिकेट क्लब ने नौ विकेट पर 144 रन बनाए। एमएस स्पोर्ट्स ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बासित बशर को मैन ऑफ द मैच चुना गया।



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