फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Women added a splash of color to the Dandiya festival

Noida News: डांडिया उत्सव में महिलाओं ने बिखेरे रंग

Thu, 22 Oct 2026 06:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
Women added a splash of color to the Dandiya festival
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्नेह बंधन संस्था की ओर से डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने डांडिया नृत्य, खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रतिभा प्रदर्शन के साथ आपसी प्रेम, मित्रता और एकता का मंच प्रदान करना रहा। आयोजन में पूनम अग्रवाल, मेघा गोयल, किरण गुप्ता, मानशी गोयल, अनुराधा गुप्ता, शीतल गर्ग, पिंकी और शालिनी गुप्ता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed