Noida News: डांडिया उत्सव में महिलाओं ने बिखेरे रंग

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। स्नेह बंधन संस्था की ओर से डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने डांडिया नृत्य, खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रतिभा प्रदर्शन के साथ आपसी प्रेम, मित्रता और एकता का मंच प्रदान करना रहा। आयोजन में पूनम अग्रवाल, मेघा गोयल, किरण गुप्ता, मानशी गोयल, अनुराधा गुप्ता, शीतल गर्ग, पिंकी और शालिनी गुप्ता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।