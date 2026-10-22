Noida News: सेक्टर-144 में मदर डेयरी वाली सड़क पर जलभराव

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नोएडा। सेक्टर-144 में गेट नंबर तीन के पास मदर डेयरी वाली सड़क पर एसपी-15 के नजदीक जलभराव होने से सेक्टरवासियों को परेशानी हो रही है। सड़क पर पानी भरने के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। निवासियों का कहना है कि समस्या के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अब तक समाधान नहीं हुआ है। सेक्टर-144 आरडब्ल्यूए के महासचिव भगत सिंह तोंगड़ ने बताया कि सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जेई और सुपरवाइजर को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग की है कि जलभराव की समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर इसका स्थायी समाधान कराया जाए। ब्यूरो