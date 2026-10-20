Noida News: पानी की सप्लाई बंद, ग्रामीण परेशान

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्राम सुनपुरा में प्राधिकरण के पंप से दो महीने से अधिक समय से पानी की आपूर्ति बंद है। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदीप डाहलिया ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। उन्होंने पंप, मोटर, बिजली कनेक्शन और पाइपलाइन की जांच कराने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। स्थायी समाधान होने तक वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था करने और कार्रवाई की जानकारी देने का भी आग्रह किया है।