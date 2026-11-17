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दनकौर (संवाद)। यमुना एक्सप्रेसवे के पास तिरंगा गोलचक्कर के नजदीक खुले में कूड़ा डालने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष त्रिलोक नवादा ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत यमुना प्राधिकरण की जमीन पर कूड़ा डाल रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और कूड़ा खाने से गोवंश बीमार हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक छह गोवंश की मौत हो चुकी है। संगठन ने कूड़ा डालने पर रोक और उचित निस्तारण व्यवस्था की मांग की। चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो एक दिसंबर को दनकौर से यमुना प्राधिकरण कार्यालय तक पदयात्रा निकालकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।



खुले में कूड़ा डालने पर बजरंग दल ने दी धरने की चेतावनी