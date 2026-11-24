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मतदाता सूची में सुधार और सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जहांगीरपुर के व्यापारियान मोहल्ले में इसके विपरीत काम होने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएलओ स्वयं घर जाने के बजाय आम नागरिकों से ही काम करा रही हैं। स्थानीय निवासी असफाक के मुताबिक, बीएलओ मतदाताओं को फोन कर जनसेवा केंद्र भेज देती हैं। इस संबंध में भारतीय भूमिपुत्र संगठन के पदाधिकारी पहले भी कई बार जेवर के एसडीएम से शिकायत कर चुके हैं।