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यमुना सिटी (संवाद)।

भवोकारा गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र बुधवार को निर्धारित समय से पहले ही बंद कर दिया गया। इससे आंगनवाड़ी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता है। सेक्टर थोरा की सुपरवाइजर स्वाती श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से फोन पर बात करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं हो सकी। केंद्र को निर्धारित समय तक खुला रहना चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने केंद्र को नियमित रूप से निर्धारित समय पर खोलने की मांग की है।



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