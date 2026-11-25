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जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में सोमवार शाम हुए एलपीजी सिलिंडर ब्लास्ट हादसे की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। फुटेज में हादसे वाली शाम करीब 6 बजकर 20 मिनट और 57 सेकंड पर अचानक धमाके की तेज चमक और हलचल दिख रही है। गौरतलब है कि सोमवार शाम दयानतपुर गांव में एलपीजी सिलिंडर में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके में वीरपाल (56) और उनके बेटे अभिषेक (25) की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं अभिषेक की पत्नी काजल और बेटा आदित्य झुलस गया था। हादसे के वक्त घर में बेटी नीरज कुमारी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। वहीं मामले में परिजनों ने गैस सिलिंडर की गुणवत्ता और आपूर्तिकर्ता कंपनी, संबंधित गैस एजेंसी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो