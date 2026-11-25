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दयानतपुर गांव में गैस सिलिंडर से लगी आग की दर्दनाक घटना के बाद दयानतपुर गांव में शोक का माहौल है। बुधवार को नरेंद्र भाटी पीड़ित परिवार से मिलने दयानतपुर गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा क्षेत्र पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार को प्रशासन से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण लोग भी मौजूद रहे।