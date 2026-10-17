Noida News: पुरुष कबड्डी में विशाल क्लब ने जीता खिताब, मेहंदीपुर रही उपविजेता

फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीजेवर के श्री दुर्गे मंदिर परिसर में आयोजित मेले में विशाल पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में दूर-दराज से आई दर्जनों टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में विशाल क्लब ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि मेहंदीपुर की टीम उपविजेता रही।प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विशाल क्लब की टीम को 1,01,000 रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं, दूसरे स्थान पर रही मेहंदीपुर की टीम को 71,000 रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन श्री दुर्गे मंदिर प्रबंध समिति और नगर पंचायत जेवर के चेयरमैन पहलवान नारायण महेश्वरी ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि चौधरी कुशलपाल सिंह, गौतम छौकर, दीपक चौहान, समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महासचिव सुभाष चंद गर्ग, मेला अध्यक्ष बंटी सिंघल, समिति निदेशक कुलदीप पंडित, नरेंद्र गोयल, राहुल कौशिक सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।