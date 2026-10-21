Noida News: बंद हैंडपंप से ग्रामीण परेशान

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। ग्राम भोला रावत में सार्वजनिक हैंडपंप पिछले एक साल से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप डाहलिया और करमराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजा है। उन्होंने हैंडपंप की तत्काल मरम्मत कराकर चालू कराने और लंबे समय से बंद रहने के कारणों की जांच की मांग की है। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की अपील की है।