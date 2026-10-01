Noida News: विकास बने प्लेयर ऑफ द मैच

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्वास्तिक क्रिकेट मैदान में बृहस्पतिवार को अल्टीमेट क्रिकेट बैटर सीजन-3 का क्वालिफायर मुकाबला हुआ। क्रिकसी ओजी इलेवन ने 4 विकेट से मुकाबला जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैटल किंग्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए। जवाब में क्रिकसी ओजी इलेवन ने 6 विकेट खोकर 236 रन बना लिए। विकास नाबाद 73 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं बैटल किंग्स के अजय दो विकेट लेकर बेस्ट बॉलर बने।