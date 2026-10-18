वीसीएल: हरियाणा और अयोध्या सेमीफाइनल में पहुंचे

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नोएडा। वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) के सुपर-6 मुकाबलों में हरियाणा हरिकेंस और अयोध्या गर्जन ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। शनिवार को सेक्टर-21ए स्थित नोएडा इंडोर स्टेडियम में हरियाणा ने एम्पेरिया मराठाज को 2-1 से हराया, जबकि अयोध्या गर्जन ने दिल्ली डायनामाइट्स को 3-0 से शिकस्त दी।पहले मुकाबले में एम्पेरिया मराठाज ने पहला सेट 21-18 से जीतकर बढ़त बनाई। इसके बाद हरियाणा हरिकेंस ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 21-16 से जीता। निर्णायक तीसरे सेट में हरियाणा ने 21-13 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। हरियाणा के चिराग यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और चेतन को इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया।दूसरे मुकाबले में अयोध्या गर्जन ने दिल्ली डायनामाइट्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। अयोध्या ने पहला सेट 21-12 से जीता। इसके बाद दूसरे और तीसरे सेट में 21-17 के समान अंतर से जीत दर्ज कर मुकाबला अपने नाम किया। दिल्ली की टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अयोध्या के खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और संयम से जीत सुनिश्चित की। अयोध्या के केएम फासिल प्लेयर ऑफ द मैच और प्रिंस इम्पैक्ट प्लेयर बने।