Noida News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समर्थन में उतरा वैश्य समाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:11 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:11 PM IST
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नोएडा। शहर में वैश्य समाज समेत व्यापारी संगठनों ने बृहस्पतिवार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। जहां सेक्टर-27 स्थित डीएम कार्यालय से लेकर सेक्टर-19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक मार्च निकाला गया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और सीईसी का समर्थन किया।
अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष मूलचंद गुप्ता ने बताया कि इस दौरान उनके संगठन ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। जहां सभी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न प्रदान किए जाने की मांग रखी। पैदल मार्च में व्यापारी समाज के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। ब्यूरो
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अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष मूलचंद गुप्ता ने बताया कि इस दौरान उनके संगठन ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। जहां सभी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न प्रदान किए जाने की मांग रखी। पैदल मार्च में व्यापारी समाज के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। ब्यूरो
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