Noida News: वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए यूपी अंडर-19 टीम का अभ्यास जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। वीनू मांकड़ ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की अंडर-19 टीम का अभ्यास शिविर शनिवार को भी ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी रहा। सुबह करीब 10 बजे मैदान पर पहुंची टीम के खिलाड़ियों ने कई घंटे तक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का अभ्यास किया। शिविर में खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और मैच परिस्थितियों में प्रदर्शन क्षमता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।कोच ध्रुव सिंह की निगरानी में खिलाड़ियों को अलग-अलग मैच परिस्थितियों के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। बल्लेबाजों को तकनीकी खामियां दूर करने, जबकि गेंदबाजों को लाइन-लेंथ और गेंदों में विविधता पर काम कराया जा रहा है। क्षेत्ररक्षण सत्र में कैचिंग, सटीक थ्रो और तेजी से प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया गया। कोचिंग स्टाफ ने पूरे सत्र के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखी।खिलाड़ियों को मैच की दबावपूर्ण परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। टीम की रणनीति के अनुसार प्रदर्शन करने के साथ युवा खिलाड़ियों के बीच टीम में जगह बनाने को लेकर प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है।30 सितंबर तक चलेगा शिविरअभ्यास शिविर 30 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद टीम आगामी मुकाबलों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देगी। यूपीसीए की अंडर-19 टीम का वीनू मांकड़ ट्रॉफी में पहला मुकाबला आठ अक्तूबर को पांडिचेरी में बिहार के खिलाफ प्रस्तावित है। ऐसे में यह शिविर खिलाड़ियों को अपनी कमियां दूर करने और टीम संयोजन मजबूत करने का अवसर दे रहा है।