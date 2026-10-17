फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Under the POCSO Act, the convict receives a five-year sentence and a fine of 20,000.

Noida News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को पांच साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Sat, 17 Oct 2026 06:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:04 PM IST
विज्ञापन
Under the POCSO Act, the convict receives a five-year sentence and a fine of 20,000.
- नोएडा के सेक्टर-20 थाने में 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने किशोरी (14) को बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामले में नया हैबतपुर निवासी शिवम साहू को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 28 मार्च 2018 की शाम करीब छह बजे का है। पीड़िता के पिता ने सेक्टर-20 थाने में तहरीर दी थी। दर्ज मामले के अनुसार किशोरी शौचालय जा रही थी तभी शिवम ने उसे पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। उसने गमछे से किशोरी का मुंह और हाथ-पैर बांधे और बाहर से ताला लगाकर भाग गया। बेटी के नहीं लौटने पर पिता ने तलाश की। एक बच्ची से पता चला कि वह शिवम के कमरे में बंद है। मकान मालिक की मदद से ताला तोड़ा गया जहां किशोरी बंधी मिली। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने शिवम को धारा-354 आईपीसी के बजाय पॉक्सो की धारा 8 के तहत दंडित किया गया। साथ ही आइपीसी की धारा-342 के तहत भी दोषी करार दिया। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च के लिए देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed