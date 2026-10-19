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Noida News: उमेश बने मजदूर मोर्चा के जिला अध्यक्ष

Mon, 19 Oct 2026 09:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:46 PM IST
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Umesh becomes district president of Mazdoor Morcha
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। उमेश शर्मा को मजदूर मोर्चा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अल्फा-1 कमर्शियल बेल्ट स्थित भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रदेश प्रचार महामंत्री हरजीत भाटी, प्रदेश प्रचार मंत्री राजकुमार अवाना और जिला अध्यक्ष एडवोकेट जोगेंद्र सिंह अधाना ने इसकी घोषणा की। । वहीं, मनीष शर्मा को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने सरकार से गन्ने का समर्थन मूल्य 7 सौ रुपये, गेहूं का 7 हजार रुपये और आलू का ढाई हजार रुपये प्रति कुंतल तय करने की मांग की।
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